Пентагон официально подтвердил вывод американских войск из арабской страны

Пентагон официально объявил о завершении вывода американских войск из Ирака. Спустя 12 лет после начала миссии США по борьбе с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) Трамп назвал этот уход «великим днем для Америки», а войну в Ираке — «трясиной».

Министерство обороны США объявило об официальном завершении вывода американских войск из Ирака спустя два года после того, как было достигнуто соглашение о выводе войск, и спустя 12 лет после начала миссии США по борьбе с «Исламским государством»*.

После этого заявления Иран и его союзники расценили вывод войск как победу, в то время как эксперты по вопросам безопасности в Ираке обеспокоены тем, что это может дать ИГИЛ* и другим группировкам шанс восстановиться.

«Сегодня Соединенные Штаты и наши партнеры по коалиции официально завершили операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке», — говорится в заявлении Пентагона. В нем также отмечается, что вывод войск «означает успешное завершение военной миссии по разгрому ИГИЛ* в Ираке».

Пентагон заявил, что продолжит оказывать Ираку поддержку в обучении и разведданных, «чтобы гарантировать, что ИГИЛ* никогда не сможет восстановить свое влияние на территории Ирака».

«Основная ответственность за решение оставшихся проблем в сфере безопасности в Ираке, включая остатки ИГИЛ* и связанные с Ираном вооруженные формирования, которые подрывают суверенитет Ирака и региональную стабильность, теперь лежит на правительстве Ирака».

Выступая в среду на мероприятии в Белом доме, посвящённом Месяцу латиноамериканского наследия, Дональд Трамп назвал вывод войск победой, а войну в Ираке — «трясиной», возникшей из-за «очень неудачных решений». Он сказал: «Это великий день для Америки».

Он также назвал это победой для обеих стран, заявив, что это «победа для Ирака и решительная победа над ИГИЛ*».

Трамп приписал себе заслугу в разгроме ИГИЛ*, заявив: «Я уничтожил их и покончил с ними ещё во время своего первого президентского срока». Он сказал, что его администрация «не допустила превращения временного присутствия в постоянное», добавив, что он «был уверен, что Америке пора возвращаться домой».

Трамп сравнил ситуацию с Афганистаном, где, по его словам, техника осталась на месте, и подчеркнул, что на этот раз американские войска забрали всё. «Я хочу, чтобы не осталось ни одной детали, — сказал он. - Мы пришли, чтобы бороться с халифатом, а халифата больше нет, так что мы действительно возвращаемся домой».

Он также похвалил нового премьер-министра Ирака, которого, по его словам, он поддержал во время предвыборной кампании, и выразил надежду, что тот «проделает фантастическую работу».

В 2003 году США вторглись в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна, правившего страной почти 24 года. Вторжение привело к гибели сотен тысяч мирных жителей, гражданской войне и межрелигиозным столкновениям в Ираке, а также к появлению террористической группировки «Исламское государство»*.

В 2011 году Барак Обама объявил о завершении войны в Ираке и о том, что все американские войска будут выведены из страны до конца года. На тот момент военное присутствие США в Ираке составляло менее 40 000 человек, а потери среди американских военнослужащих достигли 4400 человек.

Однако в 2014 году Обама отправил войска обратно в Ирак после того, как боевики ИГИЛ* захватили обширные территории, включая Мосул. Для борьбы с «Исламским государством»*, которое в ходе жестокой войны поработило миллионы людей, была сформирована коалиция из более чем 80 стран. В 2017 году группировка утратила контроль над Ираком, а в 2019 году — над Сирией. В 2024 году, во время президентства Джо Байдена, США и Ирак договорились свернуть операции коалиции под руководством США.

Некоторые аналитики опасаются, что иракские силы безопасности по-прежнему не готовы обеспечивать стабильность в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация.