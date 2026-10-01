Пентагон втянул Маска в новый военный проект «Меридиан»

Американский предприниматель Илон Маск займет руководящую должность в новом проекте Министерства обороны США под названием «Меридиан». Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте 30 сентября.

Инициатива направлена на определение перспективных направлений для обеспечения технологического превосходства США в будущих военных конфликтах. Координацию запуска проекта осуществляет главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Соруководителями программы помимо Маска назначены Палмер Лаки и Ньют Гингрич. В рамках «Меридиана» планируется привлечь представителей частного сектора и специалистов в области технологий для ускоренного внедрения передовых систем в оборонный комплекс.

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