Передачу власти в Сербии Ане Брнабич объяснили

Политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru объяснил, зачем Александр Вучич передал президентские полномочия председателю Народной скупщины Ане Брнабич.

Как заметил собеседник издания, Брнабич — абсолютно лояльная и давняя политическая партнерша Вучича. Эксперт обратил внимание на то, что председатель Народной скупщины является политической опорой и одной из ближайших сторонниц покинувшего свой пост сербского лидера.

Маркелов считает, что выбор Брнабич в качестве временного главы государства позволит сохранить действующую политическую конструкцию на переходный период.

Спикер высказал мнение, что никакого собственного политического центра политик создавать не будет, и она будет работать в тесной связке с Вучичем.