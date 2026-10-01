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Политика 1499

Передачу власти в Сербии Ане Брнабич объяснили

Маркелов: передача полномочий Брнабич сохранит преемственность власти в Сербии

Маркелов: передача полномочий Брнабич сохранит преемственность власти в Сербии
Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global look press

Политолог Сергей Маркелов в беседе с 360.ru объяснил, зачем Александр Вучич передал президентские полномочия председателю Народной скупщины Ане Брнабич.

Как заметил собеседник издания, Брнабич — абсолютно лояльная и давняя политическая партнерша Вучича. Эксперт обратил внимание на то, что председатель Народной скупщины является политической опорой и одной из ближайших сторонниц покинувшего свой пост сербского лидера.

Маркелов считает, что выбор Брнабич в качестве временного главы государства позволит сохранить действующую политическую конструкцию на переходный период.

Спикер высказал мнение, что никакого собственного политического центра политик создавать не будет, и она будет работать в тесной связке с Вучичем. 

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Автор:
Александр Вучич Сербия