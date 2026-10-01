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Политика 1505

Песков оценил дружественные высказывания премьер-министра Болгарии

Песков одобрительно высказался о призыве Радева к диалогу с Россией

Песков одобрительно высказался о призыве Радева к диалогу с Россией
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, прокомментировал заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева о необходимости использовать любую возможность для диалога с Россией. 

По его словам, это очень положительное явление, которое Кремль всегда отмечает и тщательно фиксирует.

Представитель Кремля напомнил, что Россия уже ранее слышала заявления европейских лидеров, в которых достаточно робко говорится о необходимости возобновления диалога с Москвой, несмотря на имеющиеся противоречия и разногласия.

«Проявление такой политической воли на диалог — безусловно, это очень положительное явление, мы их отмечаем, тщательно фиксируем», — подчеркнул Песков.

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