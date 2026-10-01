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Политика 1492

Песков оценил возможность встречи на АТЭС Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Песков: вопрос о встрече Путина, Си Цзиньпина, Трампа на АТЭС не обсуждался

Песков: вопрос о встрече Путина, Си Цзиньпина, Трампа на АТЭС не обсуждался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент вопрос о проведении трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Китае не обсуждался.

Пока что о проведении встречи в трёхстороннем формате речи не шло. Однако ещё есть время впереди, и всё возможно, отметил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможных предложениях по организации саммита с участием России, США и Китая в рамках АТЭС.

Саммит АТЭС состоится в китайском городе Шэньчжэнь 18–19 ноября. Ранее президент России Владимир Путин выражал намерение принять участие в этом мероприятии, подчёркивая, что возможность его поездки будет зависеть от текущей ситуации внутри страны.

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Автор:
Дмитрий Песков Си Цзиньпин Владимир Путин Россия США Китай Владимир