Песков: Путин неоднократно заявлял, что Россия никому в Европе не угрожает

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин многократно указывал на отсутствие какой-либо угрозы для Европы со стороны России. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, в высказываниях западных политиков сегодня присутствует излишняя нервозность. Он отметил, что главы государств и правительств нередко позволяют себе довольно истеричные заявления в адрес России.
Представитель Кремля напомнил, что президент неоднократно говорил: Россия никому в Европе никоим образом не угрожает. Песков объяснил это тем, что у Москвы с европейскими странами попросту нет никаких проблем.
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