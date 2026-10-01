Песков заявил, что Украина за год не стала ближе к переговорам

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что за последний год Украина так и не приблизилась к переговорам. Он подчеркнул, что Европа все так же продолжает мешать возобновлению диалогового процесса.

Год назад президент России Владимир Путин сказал, что надеется, что киевский режим все же сможет сесть за стол переговоров. Однако пока так ничего существенно и не изменилось.

«Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса», - заявил Песков журналистам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предстоящее выступление главы государства Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» относится к числу ежегодных речей российского лидера, которых с нетерпением ожидает весь мир.

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