Песков сделал важное заявление о выступлении Путина на "Валдае"

Песков: выступление президента Путина на «Валдае» с нетерпением ждет весь мир

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что предстоящее выступление главы государства Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» относится к числу ежегодных речей российского лидера, которых с нетерпением ожидает весь мир. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

По словам Пескова, президент, как и прежде, выступит на пленарной сессии «Валдая». Он подчеркнул, что это выступление входит в число нескольких ежегодных обращений главы государства, которые вызывают интерес далеко за пределами России.

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