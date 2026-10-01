Песков заявил о готовности России сотрудничать с США

Песков: США хотят сотрудничать с Россией только после урегулирования по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, обозначил ключевое расхождение в позициях Москвы и Вашингтона по экономическому треку.

По его словам, американская сторона продолжает увязывать возобновление взаимовыгодного сотрудничества с процессом урегулирования на Украине, тогда как Россия считает такой подход излишне затянутым.

В Кремле убеждены: совместные проекты принесли бы ощутимую пользу обеим странам, причём реализовывать их можно, не дожидаясь политических подвижек по украинскому вопросу.

«К нашему сожалению, американцы, несмотря на очевидную выгоду, увязывают весь этот процесс с украинским урегулированием. То есть сначала урегулирование, потом уже реализация проектов. Мы полагаем, что могли бы и не ждать — могли бы работать к собственной выгоде прямо сейчас», — пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что диалог продолжается, и охарактеризовал его как весьма положительный процесс.

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