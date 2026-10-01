Песков заявил об обеспечении Россией безопасности Калининграда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге затронул тему Калининграда. Он указал, что эта территория входит в состав Российской Федерации и не может рассматриваться отдельно от неё.

По его характеристике, речь идёт о крайне значимом для страны и наиболее западном её регионе. Безопасность там российская сторона намерена обеспечивать, и сомнений в этом, по словам Пескова, нет.

Представитель Кремля добавил, что соответствующие меры будут приниматься в рамках отечественного законодательства.

Кроме того, Песков высказался о письме, которое Россия отправила в НАТО. Он призвал не трактовать этот документ как признак конфронтации.

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