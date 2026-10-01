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Политика 1514

Песков заявил об обеспечении Россией безопасности Калининграда

Песков заявил, что Россия обеспечит безопасность Калининграда

Песков заявил, что Россия обеспечит безопасность Калининграда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге затронул тему Калининграда. Он указал, что эта территория входит в состав Российской Федерации и не может рассматриваться отдельно от неё.

По его характеристике, речь идёт о крайне значимом для страны и наиболее западном её регионе. Безопасность там российская сторона намерена обеспечивать, и сомнений в этом, по словам Пескова, нет.

Представитель Кремля добавил, что соответствующие меры будут приниматься в рамках отечественного законодательства.

Кроме того, Песков высказался о письме, которое Россия отправила в НАТО. Он призвал не трактовать этот документ как признак конфронтации.

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