Песков заявил об отсутствии планов ядерных ударов по Европе

Россия не планирует наносить удары по Европе. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если НАТО не намерено действовать против России, оснований для беспокойства у альянса нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о положениях доктринальных документов. Условия применения ядерного оружия строго прописаны в этих бумагах. Прежде всего речь идёт о защите территориальной целостности страны. Россия не видит причин для эскалации при отсутствии агрессивных действий со стороны альянса.

Ядерная доктрина России определяет применение такого оружия как крайнюю меру. Документ защищает суверенитет и территориальную целостность государства. Согласно официальным документам, ядерное оружие применяют в ответ на использование противником ядерного или других видов оружия массового поражения. Также допуск к его использованию возникает при агрессии против России с применением обычного оружия. Такое решение принимают в случае прямой угрозы самому существованию государства.

Главная задача этой политики заключается в сдерживании потенциальных противников. Руководство страны подчёркивает превентивный характер этих мер. Москва рассматривает ядерный арсенал исключительно как гарант безопасности, а не как инструмент для развязывания войны.

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