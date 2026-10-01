Полиция европейской страны расследует серию взломов в домах депутатов парламента

В Финляндии начато расследование серии незаконных проникновений со взломом в жилища депутатов национального парламента. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По данным телерадиокомпании, на сегодняшний день зафиксировано около двадцати подозрительных случаев, произошедших в течение года. К таким инцидентам относятся, в частности, ситуации, когда парламентарий, возвращаясь домой, обнаруживал входную дверь открытой или свет в квартире включенным.

Спикер финского парламента Юсси Халла-Ахо отметил, что типичных признаков взлома депутаты не замечали, а кражи имущества зафиксированы не были. Однако, по его словам, в квартирах оставались следы проникновения, оставленные, предположительно, намеренно — чтобы продемонстрировать, что в помещении кто-то побывал. Халла-Ахо подчеркнул, что число предполагаемых вторжений весьма значительно.

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