Politico: Макрон и Карни объединились против Трампа

Согласно публикации Politico, французский лидер Эммануэль Макрон и глава канадского правительства Марк Карни превратились в основных противников американского президента Дональда Трампа на Западе.

Такую характеристику политикам дал Рохинтон Медхора, преподающий экономику в Университете Макгилла. Его мнение приводит Politico. По словам Медхоры, сначала они пробовали заигрывать, затем делали вид, что не замечают Трампа. Ни один из приёмов не сработал, зато теперь ответные выпады не приносят ущерба.

В последние недели, как отмечает издание, Карни и Макрон отвечают американскому лидеру тем же. На фоне растущего торгового противостояния и расхождений по России они идут на обострение. Порой политики позволяют себе насмешки над Трампом даже без прямого повода с его стороны. Politico собрало примеры таких выпадов.

ИЗдание привело случай, когда у премьера Канады Марка Карни во время речи в Торонто отказал телесуфлёр. Он не растерялся и явно намекнул на эпизод с Трампом в ООН годом ранее. Тогда американский президент назвал поломку оборудования «саботажем». Карни сказал: «Теперь я хочу сообщить вам, что телесуфлёр перестал работать. В отличие от одного мирового лидера, я не считаю это заговором».

Также Politico приводит суждение Иво Даалдера, экс-посла США при НАТО. Он напомнил, как в июне Макрон заставил Трампа подписать промежуточную договорённость с Ираном. Подписание состоялось в Версале — дворце, где некогда заключили договор, положивший конец одной мировой войне, но во многом создавший предпосылки для следующей. Оппоненты Трампа тогда писали, что Макрон устроил крупный дипломатический «троллинг».

Эту ситуацию оценил Стив Бэннон, ранее работавший советником в Белом доме. Он предупредил Макрона и Карни: «Они играют с огнём. Они полностью зависят от нас в торговле».

Ранее Макрон говорил, что отказ Европы от российского газа вызвал энергетический кризис на континенте. По его словам, недорогое топливо поддерживало конкурентоспособность промышленности ЕС. Теперь европейские энергокомпании вынуждены вновь использовать уголь.

Трамп уверовал в хорошие отношения с одной страной

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