Politico: Западу не хватает времени для пополнения пустеющей казны Украины

Издание Politico пишет, что с приближением холодов Киев остаётся без достаточных денег, а Россия усиливает нажим на украинскую экономику. На этой неделе глава украинского кабмина Сергей Корецкий в разговоре с репортёрами назвал сумму, которой не хватает на оборону в текущем году, — 27 млрд долларов. Часть — около 7 млрд — власти рассчитывают найти внутри страны, остальное надеются получить от зарубежных партнёров.

Корецкий предупредил: если этих денег не будет, возможность Украины дальше противостоять России окажется под вопросом. Он отметил, что с лета удары по энергетической инфраструктуре практически не прекращались, а такой размах и интенсивность атак не наблюдались с окончания прошлого отопительного сезона. Следующий год, по оценке Politico, будет ещё тяжелее.

На этой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко в Брюсселе сказал донорам, что в 2027 году стране понадобится 52,6 млрд долларов. Из них примерно 32,6 млрд пока не имеют источника финансирования.

Экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко заявила Politico, что у Украины нет запасных средств для полного покрытия всех трат. При отсутствии внешней поддержки придётся резко урезать все неприоритетные расходы, и сокращения могут затронуть даже защищённые статьи.

Мироненко добавила: без реальных денег на счетах не получится выплачивать зарплаты военным, пенсии и другие обязательства. Если международная помощь не поступит, положение будет крайне тяжёлым.

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