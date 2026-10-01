Политику Трампа вновь признали незаконной

Федеральный судья в Майами признал неконституционным закон 1996 года, предусматривающий уголовную ответственность для неграждан США за участие в выборах. Решение было вынесено по делу гражданки Ямайки Челси Кокс, обвиняемой в голосовании на выборах 2020 года, пишет Reuters.

Суд прекратил уголовное преследование, согласившись с доводами защиты о том, что устанавливать требования к участникам выборов вправе штаты, а не Конгресс США. По мнению адвокатов, наказывать за подобные нарушения должны региональные власти.

Как отмечает издание, это может стать первым случаем, когда федеральный суд признал данный закон противоречащим Конституции США. Решение может осложнить усилия администрации Дональда Трампа, которая активно выступает за ужесточение контроля над выборами.

При этом вердикт распространяется только на дело Кокс и не является обязательным для других судов. Однако в дальнейшем он может использоваться в качестве аргумента при рассмотрении аналогичных разбирательств, уточняют авторы.

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