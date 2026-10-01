Полковник Арзанов: «Зеленский должен, как крыса, прятаться в бункерах»

Министерство обороны РФ в официальной сводке от 30 сентября сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. Интенсивность ударов нельзя снижать, считает член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов.

В Киеве были поражён центр обработки данных «Де Ново», являющийся одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ.

В Киевской области ударам подверглись электроподстанция, обеспечивающая переток электроэнергии и её распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция в Вышгороде и тепловая электростанция Трипольская, обеспечивающие объекты военной промышленности в северной и южной частях Киевской области; аккумуляторный парк хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшийся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования в регионе военных объектов.

В Одесской области удар нанесли по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавшему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, а в северо-западной части акватории Черного моря поражено сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Комментируя боевую работу наших Вооружённых сил, полковник Левон Арзанов сказал:

- Постепенно мы наращиваем нанесение точечных ударов по новой номенклатуре целей. Если раньше били в основном по производственным мощностям, по складам вооружения, по ремонтным мастерским, по базам хранения военной техники, одним словом, – по военной инфраструктуре и объектам вражеского ВПК, то сейчас акцент делается на уничтожение украинской энергетики.

Связано это с тем, что противник стал бить по нашей энергетике, и теперь он получает в ответ. Причём отвечаем мы намного сильнее, но тут киевский режим пусть пеняет на себя. Он сам всё это начал.

- Заметны ли какие-то изменения в характере ударов Вооруженных сил России по врагу?

- Лично меня не может не радовать тот факт, что наконец-то в орбите наших целей фигурируют высокотехнологичные объекты противника, такие, как дата-центры. Их уничтожение очень серьёзно влияет на вражескую логистику, на связь, на общее экономическое положение Украины.

Также надо отметить возросшее число применения реактивных «Гераней». Сегодня у противника практически нет средств противодействия этому оружию, благодаря чему сильно повышается эффективность наших ударов.

Кроме того, кратно увеличилось количество ударов по объектам непосредственно в Киеве. Раньше мы, проявляя непонятную для меня терпимость, не били по целям во вражеской столице.

- Что, на ваш взгляд, ещё следует добавить в список целей?

- Да много чего! Генштаб ВСУ, все силовые ведомства, да и офис президента тоже. Не должен этот просроченный президент Зеленский вальяжно расхаживать в центре Киева, встречать иностранные делегации, вести себя так, будто ничего страшного для него не происходит. Надо заставить его, как крысу, прятаться где-то в подвалах, причём даже не в Киеве, а где-то на Западной Украине, поближе к границе. Это моё личное мнение.

Не понимаю, почему удары по центрам принятия решений до сих пор нами не наносятся. Так же, как не наносятся удары по важнейшим транспортным узлам – аэропортам и вокзалам. Да, морские порты мы изрядно обработали, но пора, наверное, переходить и к следующему этапу. Впрочем, не будем торопить события. Возможно, скоро соответствующие решения нашим командованием будут приняты.