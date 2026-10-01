Получивший звание почётного гражданина военный ВСУ покончил с собой

Украинский военнослужащий, которого посмертно признали почётным гражданином города Чоп, покончил с собой. Об этом свидетельствуют документы национальной полиции Украины.

«Дежурному отделения полиции Сум сообщили о самоубийстве военного», — отмечается в материалах ведомства.

Тело военнослужащего нашли 10 марта 2026 года в селе Зализняк Сумской области. Рядом лежал болгарский гранатомёт Bulspike-TB калибром 72 миллиметра. Тело направили в морг Сум для установления причин смерти. На сайте горсовета Чопа причину смерти не раскрывали. Там сообщали, что с декабря 2025 года мужчина служил гранатомётчиком в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде ВСУ.

Чоп — город в Закарпатской области Украины. Звание почётного гражданина присваивается за особые заслуги перед муниципалитетом. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада входит в состав Сухопутных войск Украины.

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