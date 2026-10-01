Попытка крушения: Нетаньяху заявил о пилоте, пытавшемся разбить лайнер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением, сообщив, что пилот пассажирского самолета авиакомпании Flydubai предпринял преднамеренную попытку разбить воздушное судно, на борту которого находились преимущественно израильские граждане. Инцидент завершился экстренной посадкой борта на территории Саудовской Аравии.

По словам главы израильского правительства, катастрофу удалось предотвратить благодаря решительным действиям пассажиров и членов летного экипажа, которые вовремя нейтрализовали злоумышленника в кабине управления. Нетаньяху подчеркнул, что спецслужбы страны ведут непрерывную работу по расследованию инцидента в плотном взаимодействии с иностранными партнерами.

Заявление премьера вызвало широкий международный резонанс, при этом в оппозиционных кругах страны Нетаньяху упрекнули в разглашении непроверенных версий ради политической консолидации. Авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии пока проводят официальное техническое расследование поведения летчика.

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