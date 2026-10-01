Прекратил работу еще один дата-центр на Украине

Киевский дата-центр «Парковый» прекратил свою работу из-за серьёзных повреждений, сообщается в официальной группе дата-центра в социальной сети.

«По состоянию на 1 октября площадка дата-центра „Парковый“, расположенного в Киеве, получила критические повреждения и полностью прекратила свою работу», — информирует руководство центра.

В «Парковом» уточнили, что «восстановление работы сервисов на данной площадке невозможно». При этом отмечается, что данные клиентов были перенесены на резервные площадки, расположенные в Европе.

Ранее появилась информация, что в сентябре российские вооружённые силы нанесли не менее 18 ударов по различным дата-центрам в Киеве. Эти объекты обеспечивали обработку и передачу данных, необходимых для нужд Вооружённых сил Украины и украинской разведки.