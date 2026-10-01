Премьер-министр Франции созвал кризисный штаб из-за беспорядков школьников

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню проводит совещание кризисной ячейки с профильными министрами. Причиной стали беспорядки на демонстрациях старшеклассников по всей стране. Об этом сообщило радио Franceinfo.

«Полицейские задержали 500 человек в течение первой половины дня четверга», — сообщает телеканал TF1.

Полиция применяла слезоточивый газ в парижском пригороде Сен-Дени. В Нанте неизвестные подожгли мусорные баки у лицея. Огонь перекинулся на фасад здания. В Марселе школьники облили бензином директора лицея и его заместителя.

Агрессивные участники демонстрации также украли оборудование из пожарной машины и подожгли её. В коммуне Аврилье неизвестные ворвались в здание лицея. Они вытащили компьютеры и разбили их на улице. В Гренобле протесты полностью заблокировали движение общественного транспорта. В то же время во многих учебных заведениях Парижа акции проходят мирно. Администрация лицея Виктора Дюруа разрешила ученикам пройти в классы.

Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс. Участники выступают против плотного расписания и нехватки преподавателей. МВД Франции в среду вечером сообщило о задержании более 600 человек с начала протестов.

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