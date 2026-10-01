Президент РФ высказался о перспективах реформирования ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что реформирование ООН возможно исключительно при широком консенсусе и предварительных совместных договорённостях о дальнейших направлениях работы.

По словам главы государства, у него нет новых ответов на этот вопрос. Он подчеркнул, что искать различные способы решения проблемы можно, в том числе путём проведения конференции.

Однако, отметил Путин, такая конференция мало что даст, если предварительно не нащупать и не согласовать те направления, которые могли бы быть реализованы.

Таким образом, российский лидер дал понять: без предварительной подготовки и общего согласия участников любые форматы обсуждения реформы ООН окажутся неэффективными.

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