Президент РФ высказался о перспективах реформирования ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что реформирование ООН возможно исключительно при широком консенсусе и предварительных совместных договорённостях о дальнейших направлениях работы.
По словам главы государства, у него нет новых ответов на этот вопрос. Он подчеркнул, что искать различные способы решения проблемы можно, в том числе путём проведения конференции.
Однако, отметил Путин, такая конференция мало что даст, если предварительно не нащупать и не согласовать те направления, которые могли бы быть реализованы.
Таким образом, российский лидер дал понять: без предварительной подготовки и общего согласия участников любые форматы обсуждения реформы ООН окажутся неэффективными.
Читайте также:
Трамп объяснил слова об уничтожении Ирана.
Удар по общежитию: в Судане при атаке дрона погибли пять студентов.