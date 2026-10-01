Президент Румынии четко выразил позицию о досрочных выборах

Президент Румынии Никушор Дан выступил категорически против досрочных парламентских выборов в стране.

На пресс‑конференции в румынском посольстве в Праге, куда он прибыл с официальным визитом, глава государства объяснил свою позицию. По его словам, в случае начала предвыборной кампании в стране останется временное правительство, которое не сможет провести необходимую корректировку бюджета. «Досрочные выборы означают пять месяцев, в течение которых мы не можем провести корректировку», — заявил Дан. Стенограмма встречи размещена на сайте администрации президента.

Президент также подчеркнул, что Румыния давно живёт в долг и не может рисковать финансовыми потоками, обеспечивающими текущую работу государства. По словам Дана, инвесторы, предоставляющие стране займы, — банки, пенсионные фонды и другие — прислали ему недвусмысленный сигнал: «без досрочных выборов».