«Призраки Киева» потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб

Украинские воздушные силы подтвердили утрату истребителя МиГ-29, входившего в 40-ю бригаду тактической авиации «Призрак Киева». Об этом 1 октября сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель», сославшись на заявление ведомства. Эта бригада использует на своих машинах западные боеприпасы.

По информации воздушных сил, командир звена М. Мамбетов поднял МиГ-29 в воздух, чтобы нанести удары по позициям российских военных на одном из участков фронта. Машину поразила ракета. Лётчик успел катапультироваться, но погиб.

За время конфликта украинские МиГ-29 серьёзно переоборудовали под западные боеприпасы. На них установили французские корректируемые авиабомбы AASM Hammer, американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и высокоточные планирующие бомбы GBU-39.

40-я бригада тактической авиации «Призрак Киева» дислоцируется на аэродроме в Василькове в Киевской области.

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