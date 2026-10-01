Протесты школьников в европейской стране переросли в городские беспорядки

BFMTV: во Франции протесты старшеклассников переросли в городские беспорядки

Массовые протесты французских старшеклассников, по оценке властей, переросли в масштабные городские беспорядки, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню был вынужден созвать антикризисный штаб в связи с нарастающими волнениями среди учащихся.

«Власти считают, что ситуация уже вышла за рамки обычной блокады или осады школ и переросла в полноценные городские беспорядки», — цитирует канал участников кризисного межведомственного совещания.

По мнению официальных лиц, протестные акции, направленные против образовательных учреждений, были организованы представителями левой партии «Непокорившаяся Франция».

Уже несколько дней французские старшеклассники выражают недовольство перегруженным учебным расписанием, нехваткой преподавателей и другими проблемами в системе образования. Некоторые из протестных акций сопровождаются серьёзными беспорядками.

Как ранее сообщали власти, в ходе протестов было задержано 625 человек, более 200 человек получили травмы различной степени тяжести.