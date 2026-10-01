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Политика 1542

Против главы Нацбанка Украины возбуждено уголовное дело

Против главы Нацбанка Украины Пышного возбудили дело за дачу ложных показаний

Против главы Нацбанка Украины Пышного возбудили дело за дачу ложных показаний

На Украине возбуждено уголовное дело против председателя Национального банка Андрея Пышного по подозрению в даче заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

«По имеющейся у меня информации, 24 сентября 2026 года было открыто уголовное производство в отношении возможного предоставления главой НБУ Пышным заведомо ложных показаний нашей временной следственной комиссии», — написал Железняк. По его словам, 10 сентября бывший председатель наблюдательного совета национализированного банка Sense Bank Шевки Аджунер заявил, что по рекомендации Пышного в финансовое учреждение на должность «специалиста по связям с органами власти» был назначен Василий Весёлый. Украинские СМИ называли последнего человеком, близким к экс-главе офиса президента Зеленского Андрею Ермаку.

Железняк отметил, что Пышный категорически отрицал утверждения Шевки. Однако тот вновь подтвердил озвученные ранее сведения о знакомстве с Василием Весёлым и роли главы НБУ в его назначении.

«Мы передали все собранные материалы и показания в соответствующие правоохранительные органы», — подчеркнул депутат.

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