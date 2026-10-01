Против главы Нацбанка Украины возбуждено уголовное дело

На Украине возбуждено уголовное дело против председателя Национального банка Андрея Пышного по подозрению в даче заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Верховной рады. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

«По имеющейся у меня информации, 24 сентября 2026 года было открыто уголовное производство в отношении возможного предоставления главой НБУ Пышным заведомо ложных показаний нашей временной следственной комиссии», — написал Железняк. По его словам, 10 сентября бывший председатель наблюдательного совета национализированного банка Sense Bank Шевки Аджунер заявил, что по рекомендации Пышного в финансовое учреждение на должность «специалиста по связям с органами власти» был назначен Василий Весёлый. Украинские СМИ называли последнего человеком, близким к экс-главе офиса президента Зеленского Андрею Ермаку.

Железняк отметил, что Пышный категорически отрицал утверждения Шевки. Однако тот вновь подтвердил озвученные ранее сведения о знакомстве с Василием Весёлым и роли главы НБУ в его назначении.

«Мы передали все собранные материалы и показания в соответствующие правоохранительные органы», — подчеркнул депутат.