Президент Владимир Путин, по многолетней традиции принявший участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» изложил аудитории свое видение наиболее актуальных глобальных проблем, отметив, в частности, что в числе важных сред, сфер и субъектов, охваченных процессами зачастую неконтролируемых изменений, оказались и собственно государства.

«… Атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, обществ, рост внутренней напряжённости, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день. Одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах, тем более что классические партийные системы всё меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру», — отметил Вдадимир Путин, подчеркнув, что в таких условиях для любого государства, независимо от его истории и конкретного устройства, важнее всего остального внутренняя стабильность, обеспечение которой и становится во многом главной задачей национальных правительств.

О том, почему именно эта тема была затронута в начале выступления, где, по идее, отводится место наиболее значимому, «МК» спросил у директора Центра политического анализа, доцента Финансового университета при правительстве России Павла Данилина.

-В своем выступлении президент отметил, прежде всего, современные вызовы, ответы на которые необходимы для избежания катастроф. И практически в самом начале он подчеркнул ключевую роль стабильности государств. Можно ли предположить, почему именно эта тема оказалась среди затронутых в первую очередь?

-Очень важно, что мир находится фактически на грани, на переломном этапе своего существования, когда новые технологии, с одной стороны, глобалистские структуры, с другой стороны, и общая деградация, с третьей стороны могут привести человечество к катастрофе и поставить его на главу выживания.

И именно государство — национальное государство, или государство-цивилизация, как Россия, является фактором стабилизации в ходе международного взаимодействия. Об этом говорит, в том числе и факт того, что именно надгосударственные образования, которые пытаются всеми силами захапать себе как можно больше возможностей, я имею в виду конкретно Евросоюз, подрывают сейчас международную стабильность. То же самое и альянс НАТО — тоже надгосударственный орган. И политики, которые участвуют в этой катавасии, проводят не национальную, а антинациональную политику, на что и обращает внимание Владимир Владимирович Путин.

И именно они, учитывая этакое рассеивание зоны ответственности, принимают решения, которые идут во вред своим реальным государствам, выходцами из которых они является. Представьте себе, что Кайя Каллас была бы всего лишь независимым президентом какой-нибудь независимой Чухонии. Могла бы она тогда позволить себе делать то, что она делает сейчас, будучи главой европейской дипломатии? И можно было бы представить себе, что она действует во вред национальному государствам, входящим в Евросоюз, и эти национальные государства ничего не могут сделать с ее действиями.

И это же только один из очевидных примеров таких политиков, которые служат глобалистским структурам. Но среди них и Фридрих Мерц, завязанный на корпорацию BlackRock, и Борис Джонсон, завязанный на атлантистские глобалистские круги., и Кир Стармер тоже. Они вели и ведут свои страны к пропасти в интересах глобалистских структур.

Именно поэтому президент говорит, что в современных условиях нужно вырабатывать принцип нового мироустройства, в котором государство будет являться основой новых договорённостей. И, учитывая, что Запад снижает своё влияние в мире, это должно сделать международную обстановку стабильной, говорит президент, и с ним нельзя не согласиться.

Формирование многополярного мира — будет неизбежным процессом. Но многополярный мир подразумевает наличие стабильных основ, которыми являются государства.