Путин назвал причину развала СССР

Путин: развал СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что распад СССР стал огромной трагедией для многих людей.

Россия прошла через сложный период кардинальных преобразований, и этот процесс продолжается. 35 лет назад наша страна столкнулась с крушением государственного строя, что стало настоящей бедой для десятков миллионов людей. В одночасье оказавшись за границей, они были вынуждены изменить свою жизнь и жизнь своих детей, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что последствия этого исторического события до сих пор ощущаются и продолжают влиять на судьбы людей.

Распад СССР стал результатом недальновидности советского руководства, подчеркнул глава государства.

Следите за выступлением в формате текстовой онлайн-трансляции: Владимир Путин начал выступление на сессии дискуссионного клуба «Валдай»