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Политика 1589

Путин обозначил вызов для государств в эпоху цифровизации

Путин: Цифровизация ставит перед странами вопрос о сохранении самобытности

Путин: Цифровизация ставит перед странами вопрос о сохранении самобытности
Фото: Кадр из видео

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XXIII ежегодной встречи клуба «Валдай» заявил, что государствам необходимо сочетать цифровое развитие с защитой собственного суверенитета. 

Этот вопрос он назвал одним из важных для современного мира.

По словам Путина, странам предстоит найти способ обезопасить цифровую среду и сохранить свою самобытность, не закрываясь от международного взаимодействия и не отставая от технологического прогресса.

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