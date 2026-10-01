Путин обозначил вызов для государств в эпоху цифровизации

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XXIII ежегодной встречи клуба «Валдай» заявил, что государствам необходимо сочетать цифровое развитие с защитой собственного суверенитета.
Этот вопрос он назвал одним из важных для современного мира.
По словам Путина, странам предстоит найти способ обезопасить цифровую среду и сохранить свою самобытность, не закрываясь от международного взаимодействия и не отставая от технологического прогресса.
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