Путин обратил внимание на «безнаказанность и вседозволенность» Запада

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», указал на «безнаказанность и вседозволенность» Запада. Он подчеркнул, что с атаки НАТО на Югославию «все началось».

«Да, конфликт был тяжелым. А что, обязательно было без санкции Совета Безопасности ООН назначать военные операции на территории независимого государства в центре Европы?», - добавил лидер государства.

Так он прокомментировал действия стран Запада. По словам президента, западные страны начали исходить из логики «если кому-то можно, значит, всем остальным тоже можно».

Напомним, ранее Путин назвал причину развала СССР. Он отметил, что распад СССР стал огромной трагедией для многих людей.

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