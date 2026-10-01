Глава российского государства Владимир Путин поделился деталями своей беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой он разъяснил последовательность событий, приведших к украинскому кризису.

Выступая на пленарном заседании ежегодного форума «Валдай», президент отметил, что Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик лишь спустя восемь лет после начала конфликта, когда ситуация стала совершенно безвыходной. После этого были подписаны соглашения о дружбе и взаимопомощи.

«Разумеется, имея такие договоры, мы имели полное право оказывать помощь по запросу партнеров, и мы это сделали. Когда Гутерреш приезжал в Москву, я подробно изложил ему всю логику наших действий, спросив, где именно заключается ошибка. Он лишь посмотрел на меня и, видимо, смирившись, ответил: „Ладно, но вы все равно начали атаку“», — привел слова Путина источник.