Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства пожелал китайскому народу процветания и благополучия. Лидеры двух стран высоко оценили текущий уровень стратегического партнёрства. Москва и Пекин продолжают развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Китайская Народная Республика существует с 1 октября 1949 года. Эта дата является главным государственным праздником КНР. Россия и Китай поддерживают отношения всеобъёмлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Читайте также в материалах:

В посольстве КНР отметили 99-летие Народно-освободительной армии Китая;

«Ситуация на грани»: эксперт оценил грядущее воссоединение Китая с Тайванем.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.