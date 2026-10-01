Путин: Украина сама не проводит выборы и пыталась сорвать их в России

Глава российского государства Владимир Путин утверждал, что Киев не организует собственные голосования и предпринял попытки сорвать выборы в Государственную Думу РФ.

В ходе пленарного заседания XXIII ежегодной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил: «Они сами не проводят выборы и нам попытались помешать.

С вечера 19 до утра 20 сентября была предпринята попытка пробить нашу систему ПВО Москвы, запущено более 1600 беспилотных летательных аппаратов, которые непрерывно атаковали Москву, а также наносили удары по избирательным участкам в других субъектах Российской Федерации».

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