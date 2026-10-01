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Политика 2285

Путин рассказал, каких отношений Россия хочет с Японией

Путин: Россия хочет добрососедских отношений с Японией

Путин: Россия хочет добрососедских отношений с Японией
ФОТО: KREMLIN.RU

Сегодня, 1 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что Россия хочет хороших и добрососедских отношений с Японией.

Лидер государства считает, что у обеих стран есть области взаимного интереса в экономике, экологии, исследованиях.

«Я вижу российско-японские отношения хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием: экономика, экология, совместные научные исследования и так далее», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее Путин рассказал, ради чего человечеству следует объединиться. По его словам, все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. 

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