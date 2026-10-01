Путин рассказал, ради чего человечеству следует объединиться

Путин: все несут ответственность за завтрашний день, это не преувеличение

Сегодня, 1 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках выступления он заявил, что все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. Путин подчеркнул, что решать эту задачу нужно не откладывая.

«И это не преувеличение, не метафора, это, повторю, абсолютно прикладная задача, решение которой нам нужно, решением которой нам нужно заняться, не откладывая», - считает лидер государства.

Владимир Путин выразил надежду, что человечество найдет в себе силы отложить в сторону амбиции, эгоизм и объединиться для решения общих проблем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что распад СССР стал огромной трагедией для многих людей.

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