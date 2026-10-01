Путин сделал важное заявление о государственном суверенитете Украины

Владимир Путин отметил, что Украина теряет свой государственный суверенитет и не способна к самостоятельному существованию, поскольку находится под внешним управлением.

Среди других ключевых тезисов лидера России:

Он расценил как прямую угрозу практику некоторых государств, которые пытаются вступать в конфликт с Россией, используя чужие ресурсы и силы.

Атаки на глубинные территории РФ со стороны Украины технически неосуществимы без активной поддержки со стороны западных партнеров.

Российская военная разведка осуществляет пристальный мониторинг источников потенциальных опасностей.

Читайте также: Путин рассказал, ради чего человечеству следует объединиться

Читайте также: Путин заявил о тяжёлых последствиях для украинской металлургии