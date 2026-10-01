Путин заявил о необходимости построения нового мироустройства

Президент России Владимир Путин заявил о ключевом поворотном моменте в развитии мира. Такое заявление он сделал на полях пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Востоку, западу, северу и югу рано или поздно придётся договориться о принципах нового мироустройства», — сказал российский лидер.

Президент отметил текущие тенденции на мировой арене. Эти процессы заставляют задуматься о сохранении глобального мира. Также необходимо обеспечить международную безопасность. Всё это требует конструктивного диалога между государствами, добавил глава государства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит ежегодные заседания с 2004 года. В мероприятии участвуют российские и зарубежные эксперты. Форум обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики.

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