Путин заявил о тяжёлых последствиях для украинской металлургии

Владимир Путин заявил, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы обошлись стране примерно в 1% ВВП. Об этом президент сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».

Он также назвал российские удары по объектам на Украине ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России.

По утверждению Путина, последствия этих действий серьёзно сказались на украинской металлургии: глава государства заявил, что сталелитейная отрасль страны была фактически уничтожена.

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Путин обратил внимание на «безнаказанность и вседозволенность» Запада.

Таких средств поражения, которые есть у РФ, нет ни у кого, заявил Путин.