Раскрыто, какие страны США не пригласили на встречу о будущем НАТО

Пентагон решил не приглашать несколько европейских государств, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, на встречу рабочей группы участников Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, центральной темой мероприятия должно стать будущее НАТО, однако представители многих стран так и не получили приглашения. Один из дипломатов, чья страна оказалась в числе исключенных, отметил, что партнеры выполняют все необходимые требования, но при этом не понимают критериев и целей подобных встреч, поскольку информация до них доходит крайне скудно.

В дипломатических кругах выражают обеспокоенность тем, что избирательный подход Вашингтона способен привести к трансформации всего альянса. Кроме того, там признают, что действия США вызвали разочарование у союзников, многие из которых уже достигли целевых показателей по оборонным расходам, установленных администрацией американского президента Дональда Трампа. Один из собеседников Politico предупредил, что попытка разделить НАТО на «хороших» и «плохих» союзников будет опасной для самих Соединенных Штатов, тогда как для Европы это превратится в экзистенциальный вопрос.

Читайте материалы на данную тему: "Италия уличила главу НАТО в двойных стандартах по России"

"Руководство НАТО подтвердило дефицит ракет ПВО у Украины"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".