Раскрыто, на каких состязаниях российские спортсмены выступят под флагом и гимном

Министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что отечественные спортсмены примут участие в Европейских играх 2027 года, которые пройдут в Стамбуле, с флагом и гимном страны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Дегтярева, сборная России активно готовится к предстоящим соревнованиям, уже получила допуск и поедет под национальным флагом.
Глава Минспорта также прокомментировал звучавшие ранее вопросы о том, почему российских атлетов не допустили к Азиатским играм. Он пояснил, что Россия является членом Европейских олимпийских комитетов, что и определяет формат участия страны в подобных турнирах.
Европейские игры состоятся в Турции, Стамбул примет состязания с 16 по 27 июня 2027 года.
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