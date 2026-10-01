Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на серию официальных дипломатических заявлений Москвы, касающихся военной активности Североатлантического блока в Балтийском регионе. Глава альянса поспешил заверить российскую сторону в исключительно оборонительном характере структуры, подчеркнув, что блок сосредоточен лишь на защите собственных рубежей и не стремится к эскалации ситуации вокруг Калининградской области.

В Брюсселе обратили внимание на твердость позиции российских дипломатов, предостерегших Лондон и руководство альянса от провокационных шагов у границ эксклава. На фоне этих предупреждений риторика руководства НАТО свелась к оправдательным комментариям: Рютте счел нужным отдельно пояснить мотивы действий блока и подтвердить нежелание вступать в прямой конфликт.

В альянсе также признали, что европейские страны-члены организации сейчас озабочены внутренними проблемами и дефицитом собственного оборонного потенциала. Военные структуры блока ограничиваются дежурным наблюдением за акваторией Балтийского моря, избегая шагов, способных спровоцировать жесткий практический ответ со стороны России.

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