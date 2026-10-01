Россия приняла решение выслать венгерских дипломатов

Россия потребовала от ряда сотрудников посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани покинуть территорию страны в течение двух недель, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Это решение, как отметили в российском ведомстве, стало ответной мерой на требование венгерских властей о высылке российских дипломатических сотрудников. О данном решении был уведомлен временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич.

1 октября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Венгрии в Российской Федерации Габор Гергич. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным и откровенно недружественным требованием венгерских властей покинуть территорию России ряду российских дипломатических сотрудников, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Правительство Венгрии официально приняло к сведению решение Российской Федерации о высылке венгерских дипломатов и рассматривает его как ответную меру. Подчеркивается, что Венгрия не стремится к эскалации дипломатической напряжённости с Россией, однако вынуждена придерживаться своего ранее принятого решения о высылке дипломатов.