Рубио выдворил иранскую делегацию из Нью-Йорка

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации немедленно покинуть территорию страны. Как пишет Axios со ссылкой на источники, решение было принято после того, как двусторонние переговоры зашли в тупик.

В числе лиц, получивших предписание уехать, оказался министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Американские чиновники объяснили шаг тем, что сессия Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, а миссия слишком долго находилась в Нью-Йорке без результата.

Вечером в понедельник миссия США при ООН по приказу Рубио уведомила иранских коллег о необходимости срочного отъезда. Ранее в Белом доме рассчитывали на прогресс в течение дня, однако к вечеру стало ясно, что стороны не смогли сблизить позиции.

По данным издания, попытки катарских посредников добиться прорыва провалились. Ни Тегеран, ни Вашингтон не готовы идти на уступки. Источник Axios отметил, что американская сторона считает себя в сильной позиции и не видит необходимости в компромиссе, тогда как Иран выдвигает неприемлемые для США требования.

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