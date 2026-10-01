Самый многочисленный вид ВС РФ: Сухопутные войска отмечают праздник

«Стальной хребет» и «Цифровой пульс»: День Сухопутных войск России

1 октября отмечается День Сухопутных войск. Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов поздравили военнослужащих и ветеранов, подчеркнув их ключевую роль в обеспечении безопасности страны и выполнении задач специальной военной операции.

В поздравлении Путина отмечено, что ратные традиции предшественников служат достойным примером для нынешнего поколения, помогая «с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции».

Белоусов отметил: «Воины-сухопутчики демонстрируют истинное мужество, отвагу и взаимовыручку. Эффективно решают ответственные задачи, направленные на укрепление военной безопасности России».

Сухопутные войска – самый многочисленный вид Вооружённых сил. В современных конфликтах именно они несут основную тяжесть боевых действий. Опыт СВО подтвердил необходимость их постоянного развития.

Ресурс Минобороны в МАХ поздравил сухопутчиков красноречивыми девизами для каждого рода войск. Так, мотострелковые войска — это «Стальной хребет»; ракетные войска и артиллерия - «Боги войны»; танковые войска - «Железный кулак»; войсковая ПВО - «Капкан для «птиц»; войсковая разведка - «Первые в темноте»; инженерные войска - «Сквозь невозможное»; войска радиационной, химической и биологической защиты - «Невидимый щит»; войска связи - «Цифровой пульс».

Главком Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичёв в интервью «Красной звезде» рассказал о приоритетах.

Главный акцент, по его словам, смещается с совершенствования отдельных образцов на создание единой устойчивой системы, объединяющей разведку, управление, огневые средства, ПВО, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и беспилотные комплексы. Ракетные войска и артиллерия переходят в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему. В войска поступают модернизированные 152-мм самоходки «Мста-С», реактивные системы «Торнадо», «Искандеры», высокомобильные орудия «Мальва» и «Гиацинт-К», способные применять высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

Бронетанковое вооружение: танк Т-90М «Прорыв-3» с комплексом активной защиты «Арена-М», адаптированным для борьбы с дронами. Войсковая ПВО усилена зенитными комплексами С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2», переносными зенитными ракетными комплексами «Верба». Созданы подразделения противодействия беспилотникам противника.

Широко применяются беспилотники: «Орлан», «Суперкам», «Зала», барражирующие боеприпасы «Ланцет», FPV-дроны, в том числе управляемые по оптоволоконному кабелю. Активно внедряются наземные робототехнические комплексы: транспортные, огневые, для разминирования.

Развиваются войска РЭБ, радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), инженерные. Интенсивное наращивание инженерных войск обусловлено практикой СВО. Беспилотники стали системообразующими элементами поля боя.

Мордвичёв поздравил личный состав: «Вы выполняете самую тяжёлую работу, требующую максимальной концентрации, выносливости и веры в победу. Победное слово за нами! Честь и слава Сухопутным войскам!»