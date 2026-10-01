Саудовская Аравия и США провели переговоры

Министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман заявил, что он провел переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом, целью которых стало обсуждение стратегического партнерства двух стран.

Соответствующее заявление глава саудовского военного ведомства сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно сообщению ибн-Салмана, в ходе звонка с главой Пентагона стороны обсудили координацию усилий по укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, как заметил министр, он и Хегсет также рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес для Саудовской Аравии и США.