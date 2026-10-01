"Считается неприличным": Путин прокомментировал передачу оружия в зоны конфликтов

Владимир Путин назвал недопустимой мировую практику снабжения оружием воюющих сторон. Согласно информации, озвученной в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер подверг критике действия западных государств по поддержке Украины.

Глава государства подчеркнул, что подобные шаги напрямую вовлекают зарубежные страны в текущие боевые действия и закладывают опасные предпосылки для глобальной безопасности в будущем. По мнению президента, в международном сообществе передача военных грузов в эпицентр вооруженных столкновений всегда воспринималась как дурной тон, из-за чего большинство правительств традиционно стремятся дистанцироваться от подобных шагов.

"В зоны конфликта считается неприличным поставлять оружие", - сказал президент.

Путин также акцентировал внимание на том, что Москва в данном вопросе не пользуется внешней поддержкой, обеспечивая армию исключительно за счет ресурсов и производственных мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Путин заявил, что таких средств поражения, которые сегодня есть у РФ, нет ни у кого.