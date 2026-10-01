Шеф Пентагона решил выкинуть из командного состава «чудаков и слабаков»

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил планы по сокращению на 20% числа генералов и адмиралов и заявил, что в вооруженных силах страны не потерпят «ни бородачей, ни чудаков, ни слабаков».

Выступая с очередной беспрецедентной атакой на принцип многообразия и отвергая сообщения о низком моральном духе в вооруженных силах США как «ложные», Хегсет также заявил, что вооруженные силы страны удерживают военнослужащих на службе с «рекордной» скоростью.

Министр обороны США привел в пример экипаж авианосца «Авраам Линкольн», на борту которого возникли проблемы с психическим здоровьем и снабжением, несмотря на то, что корабль находился в плавании почти девять месяцев. По его словам, на борту было оставлено около «80% личного состава».

Выступая в среду перед военнослужащими низших чинов на базе Корпуса морской пехоты, Хегсет похвастался антидиверсификационной политикой Пентагона, проводимой администрацией Дональда Трампа.

«Как вы знаете, в ваших подразделениях нужно уделять внимание только тренировкам, готовности, ответственности, дисциплине и боеспособности, — сказал Хегсет. — И если вы сосредоточитесь на этих вещах, вам не придется ходить на цыпочках... Жалобщики, идеологи и те, кто плохо справляется со своими обязанностями, больше не будут диктовать вам условия».

Глава Пентагона добавил: «Но стоит повторить это еще раз, чтобы фейковые новости поняли: мы больше не департамент просвещенных и не департамент слабаков. Перефразирую: никаких толстяков, никаких трансгендеров*, никаких бородачей, никаких чудаков, никаких слабаков, никаких радикалов. Только воины».

«Генералы, которые цеплялись за департамент просвещенных или считали, что гражданский контроль над вооруженными силами — это просто блажь, больше здесь не работают», — сказал Хегсет.

На прошлой неделе стало известно, что восемь военнослужащих ВМС США, приписанных к авианосцу «Линкольн», пытались покончить с собой с начала своего длительного пребывания в Иране в рамках военной операции США против этой страны.

Как отмечает The Guardian, Хегсет, похоже, намекал на этот авианосец, когда в среду обрушился с критикой на СМИ, заявив, что в них «появляются лицемерные заголовки о продолжительности развертывания, откровенно ложные заявления о низком боевом духе войск или откровенная пропаганда, как будто их пишут наши враги».

Экипаж корабля «Линкольн», который находился в море 286 дней, 1 сентября высадился в курортном городе в Таиланде. Экипаж должен был завершить свою миссию в мае, но срок ее выполнения был продлен из-за войны Трампа с Ираном, напоминает The Guardian.

Во время своего выступления в Куантико, штат Вирджиния, министр обороны объявил о нескольких новых инициативах, в том числе о новом проекте Пентагона, в рамках которого Илон Маск, Палмер Лаки — один из главных спонсоров и союзников Трампа — и Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей США, будут работать с министерством над изучением «будущего военного дела».

Ранее The Guardian писала о том, что компания Лаки Anduril Industries, крупный производитель оборонной техники, за последний год получила миллиардные государственные контракты.

Во время своего выступления Хегсет также обрушился с критикой на университеты Лиги плюща и гуманитарные колледжи, которые Трамп регулярно подвергает нападкам с тех пор, как вернулся на пост президента. Министр обороны назвал эти учебные заведения «фабриками, где процветает дискриминация по признаку расы, пола и сексуальной ориентации». Примечательно, что Хегсет сам окончил университеты, которые входят в Лигу плюща.

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