Пентагон направляет ударную группу ВМС и морпехов перед выборами в США

Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток тяжелый атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вместе с экспедиционным подразделением Корпуса морской пехоты США, сообщает Ynet. Решение принято на фоне заявлений Дональда Трампа о вероятном возобновлении ударов по объектам в Иране после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Авианосная ударная группа уже покинула базу в Сан-Диего в рамках семимесячной миссии, усилив оперативное присутствие американского флота до трех ударных авианосцев в данном секторе. На борту развернуты модернизированные эскадрильи палубной авиации и пункты управления беспилотными заправщиками.

Военное командование США рассчитывает купировать угрозы судоходству со стороны йеменских хуситов и сдержать Тегеран от масштабных ударов по союзникам. Аналитики расценивают масштабное наращивание морской группировки как сигнал к готовности Вашингтона к прямой военной эскалации.

Полковник Арзанов: «Зеленский должен, как крыса, прятаться в бункерах»