Силы ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников за ночь

Минобороны России сообщило об уничтожении 330 дронов над несколькими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 330 украинских беспилотников за прошедшую ночь. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Атака произошла в период с 20:00 мск 30 сентября до 8:00 мск 1 октября. Воздушные цели сбили над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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