Сингапур спасает рождаемость специальным государственным сервисом FirstDate

Правительство Сингапура запустило государственную цифровую платформу знакомств FirstDate на фоне стремительного падения суммарного коэффициента рождаемости, опустившегося до исторического минимума в 0,87 ребенка на женщину. Новая правительственная инициатива ориентирована на одиноких сотрудников государственного сектора в возрасте от 21 до 35 лет.

Сингапур стремительно приближается к статусу «сверхрасширенного общества», где более 21% населения составляют пожилые граждане. Проект призван компенсировать растущую усталость молодежи от коммерческих приложений знакомств и стимулировать ранние браки среди молодых специалистов. Ранее премьер-министр страны Лоуренс Вонг уже объявил о выделении родителям субсидий свыше 55 тысяч долларов на каждого ребенка до достижения им 17 лет.

Социологи называют платформу очередным крупным социально-инженерным экспериментом сингапурских властей, пытающихся переломить демографический спад. Если пилотный проект среди госслужащих докажет свою эффективность, сервис планируют открыть для всех совершеннолетних резидентов страны.

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