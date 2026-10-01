Следственный комитет РФ возьмет под контроль расследование преступлений, совершенных украинскими вооруженными группировками в отношении гражданских лиц на территориях Белгородской и Брянской областей.

Согласно данным региональных властей, в Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов зафиксированы один погибший и один пострадавший.

В Брянской области из-за агрессии со стороны Украины получили ранения двое мирных жителей, включая несовершеннолетнего подростка в возрасте 16 лет.

Расследующие органы установят личность виновных среди участников вооруженных формирований Украины и дадут правовую оценку их деяниям.